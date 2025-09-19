Desalojan a 14 personas por incendio en tejaban de Monterrey

De manera preventiva se realizó el desalojo preventivo de 10 personas y dos perros de los inmuebles aledaños, sin presentarse lesionados.

Elementos de Protección Civil desalojaron de manera preventiva a 10 personas ante un incendio que se registró en un domicilio de la colonia Treviño, en Monterrey.

El incendio se registró en un inmueble habitado, tipo ''tejaban'', ubicado en la calle Gustavo Madero, con el número marcado 216.

Elementos del Cuerpo de Bomberos atendieron el reporte y llevaron a cabo las labores de sofocación del fuego y eliminación de riesgos.

Cuatro adultos mayores fueron desalojados del inmueble afectado. Señalaron que el incendio aparentemente inició al conectar un aparato eléctrico que consumió mieles y ropa.

