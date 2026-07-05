Desalojan a 1,300 de plaza comercial por incendio en restaurante

El siniestro ocurrió a las 17:10 horas; no hubo lesionados, pero causó daños al local y afectó otros cinco negocios por humo

Por la presunta acumulación de grasas derivada de un mal manejo de residuos, el restaurante El Gran Pastor se incendió, provocando la evacuación de más de 1,300 personas en la plaza comercial Urban Village, en Monterrey.

Aunque el siniestro no dejó lesionados, sí causó daños materiales en el local y llenó de humo a otros cinco establecimientos.

El fuego se concentró en el sistema de ductos de extracción de la cocina del restaurante. Fue a las 17:10 horas del sábado que iniciaron las llamas en la plaza ubicada sobre la avenida Eugenio Garza Sada y la calle Argos, en la colonia AltaVista.

Trascendió que del Gran Pastor tuvieron que salir 30 comensales y 17 trabajadores. De forma preventiva, y ante lo denso del humo, se tuvo que desalojar la totalidad del centro comercial.

Extraoficialmente se informó que en días anteriores empleados de otros negocios advirtieron al restaurante sobre su preocupación por el manejo de las grasas, pues ya se habían presentado humaredas en menor medida.

El fuego fue combatido por elementos de Bomberos de Nuevo León, y las maniobras de ventilación se prolongaron por más de tres horas.

En tanto, Protección Civil estatal se desplegó para dirigir el resguardo de los más de mil evacuados.