Desalojan 227 personas por incendio en restaurante en Park Point

En el operativo participaron elementos de Protección Civil Monterrey, Protección Civil de Nuevo León, Bomberos Nuevo León y Policía de Monterrey.

Un incendio registrado durante la noche del miércoles en el restaurante Jabalina, ubicado en la plaza comercial Park Point, en Cumbres Elite, movilizó a elementos de Protección Civil y Bomberos y provocó la evacuación preventiva de 227 personas.

El reporte fue recibido alrededor de las 22:00 horas sobre un incendio en uno de los establecimientos de la plaza, localizada sobre la avenida Paseo de los Leones, en el quinto sector de Cumbres Elite.

Al llegar al sitio, elementos de Protección Civil Monterrey confirmaron que el fuego se encontraba al interior del restaurante Jabalina y había alcanzado un refrigerador, parte de los plafones y una barra donde se encontraban diversas botellas de licor.

Los cuerpos de auxilio trabajaron de manera coordinada con Bomberos Nuevo León para controlar y sofocar las llamas. Una vez extinguido el incendio, realizaron labores de enfriamiento y extracción de humo en los establecimientos de Park Point, con el objetivo de eliminar los residuos de combustión y descartar riesgos.

Como medida preventiva, 227 personas fueron evacuadas y concentradas en el área del estacionamiento, mientras los cuerpos de auxilio realizaban las labores de control y revisión.

El humo también afectó a los restaurantes Muncher House y Zagar Comedy Bar, además del establecimiento donde se originó el incendio.

En Jabalina se encontraban 15 trabajadores y 35 comensales; en Muncher House había 10 empleados y entre 13 y 15 clientes, mientras que en Zagar Comedy Bar se encontraban 12 trabajadores y aproximadamente 140 comensales.

Después de las labores de control y revisión, no se reportaron personas lesionadas.

En el operativo participaron elementos de Protección Civil Monterrey, Protección Civil de Nuevo León, Bomberos Nuevo León y Policía de Monterrey.