Desalojan 113 personas en Hospital Regional por cortocircuito

Un conato de incendio en un cuarto del Hospital Regional del ISSSTE provocó la movilización de unidades de auxilio la mañana de este lunes

Un conato de incendio provocado por un cortocircuito al conectar un teléfono celular generó la evacuación preventiva de 113 personas del Hospital Regional del ISSSTE, en Monterrey.

Los hechos se registraron poco después de las 11 de la mañana, cuando pacientes y personal del inmueble se percataron de la presencia de humo y solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Al lugar acudieron elementos de Bomberos Nuevo León, así como personal de Protección Civil de Monterrey y de Nuevo León, quienes localizaron el punto donde se originó el incidente.

De acuerdo con los primeros reportes, el conato se registró en la cama 124, ubicada en el primer piso del área de Medicina Interna, luego de que se presentó un cortocircuito al conectar un teléfono celular.

Como medida preventiva, se realizó la evacuación del primer piso y de la planta baja, donde fueron desalojadas 113 personas: 51 pacientes y 62 empleados, quienes fueron reubicados.

El fuego fue controlado mediante el uso de extintores. Además, se realizó el corte de la energía eléctrica y de los gases medicinales en la zona afectada para evitar mayores riesgos.

Posteriormente, el área fue cerrada temporalmente con el objetivo de realizar una revisión de la instalación eléctrica. También se llevaron a cabo labores de ventilación.

Las autoridades informaron que no se observaron daños estructurales tras el incidente.