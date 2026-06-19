Derrumbe en pedrera deja a trabajador desaparecido en Escobedo

De acuerdo con los primeros reportes, el derrumbe se registró mientras se realizaban labores de extracción de material pétreo.

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Un derrumbe registrado durante la madrugada en una zona de extracción de piedra caliza en el municipio de Escobedo movilizó a cuerpos de auxilio, luego de que un trabajador quedara desaparecido tras el colapso de una parte del cerro.

El incidente ocurrió alrededor de las 04:00 horas en la empresa Gemsa, ubicada sobre Camino a las Pedreras, a la altura del kilómetro 3.5, en el área de extracción y procesamiento de piedra caliza.

De acuerdo con los primeros reportes, el derrumbe se registró mientras se realizaban labores de extracción de material pétreo. Presuntamente, una parte del cerro se vino abajo de manera repentina, sorprendiendo a los trabajadores que se encontraban en la zona.

Tras el colapso, se reportó la desaparición de Dagoberto Rodríguez Escalona, de 42 años, quien presuntamente operaba una maquinaria al momento del derrumbe y habría quedado atrapado entre toneladas de roca y escombro.

La situación generó momentos de tensión entre compañeros de trabajo, quienes de inmediato dieron aviso a las autoridades al perder contacto con el operador.

Las labores de búsqueda y rescate comenzaron poco después del reporte, en medio de condiciones complicadas debido a la inestabilidad del terreno y al riesgo de nuevos desprendimientos.

Familiares del desaparecido señalaron a que pese a que el incidente ocurrió en la madrugada, fue hasta las 8 de la mañana que un compañero del desaparecido les notificó el incidente.

“La empresa nunca nos notificó fueron los compañeros que lo hicieron” señaló un familiar

Al sitio acudieron elementos de Proxpol, en coordinación con personal de Protección Civil del Estado, quienes desplegaron un operativo para localizar al trabajador desaparecido y evaluar la seguridad en el área afectada.

Hasta el momento, las maniobras continúan mientras familiares y compañeros permanecen a la espera de noticias sobre el paradero del trabajador.