Derrumbe de rocas menores en carretera a Laredo por lluvias

Un derrumbe de rocas menores fue reportado la noche de este jueves en la carretera a Laredo, a la altura del kilómetro 63, en el municipio de Salinas Victoria.
Elementos de Protección Civil de Nuevo León acudieron al sitio para revisar la situación y confirmaron que se trató de un desprendimiento de piedras en la zona serrana.
Sin lesionados ni afectaciones
Tras la inspección, se descartaron mayores riesgos y se informó que las rocas no afectaron la circulación vehicular, por lo que la vialidad permanece sin afectaciones.
La atención en el lugar sin que se reportaran personas lesionadas o daños adicionales.