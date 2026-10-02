Derrumbe de rocas menores en carretera a Laredo por lluvias

Por: Jared Villarreal 01 Octubre 2026, 21:26 Compartir

Elementos de auxilio acudieron al kilómetro sesenta y tres tras un desprendimiento de piedras, descartando daños o personas lesionadas.

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Un derrumbe de rocas menores fue reportado la noche de este jueves en la carretera a Laredo, a la altura del kilómetro 63, en el municipio de Salinas Victoria. Elementos de Protección Civil de Nuevo León acudieron al sitio para revisar la situación y confirmaron que se trató de un desprendimiento de piedras en la zona serrana. Sin lesionados ni afectaciones Tras la inspección, se descartaron mayores riesgos y se informó que las rocas no afectaron la circulación vehicular, por lo que la vialidad permanece sin afectaciones. La atención en el lugar sin que se reportaran personas lesionadas o daños adicionales.