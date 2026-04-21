Derrumbe de poste deja sin luz a vecinos de la colonia Fierro

Vecinos de la colonia Fierro manifestaron su preocupación luego de que un accidente provocara la caída de un poste de energía eléctrica, situación que dejó sin servicio de luz a varias viviendas del sector y generó riesgos para peatones y automovilistas.
El poste permanece tirado sobre la lateral de la avenida Prolongación Madero, a la altura de la calle Lucio Blanco, en el oriente de Monterrey, sin que hasta el momento haya sido retirado.
Habitantes de la zona señalaron además que, a pocos metros del lugar, existe otro poste que se encuentra inclinado y a punto de colapsar, justo frente a una sucursal de Teléfonos de México.
Los vecinos hicieron un llamado urgente a las autoridades correspondientes para atender la problemática, restablecer el servicio eléctrico y evitar un accidente mayor.
Indicaron que en el sitio únicamente fue colocada una cinta amarilla para restringir el paso, pero no existe señalización preventiva adicional ni cierre de carriles, pese a que el punto es utilizado diariamente por personas que esperan el transporte público.
Ante ello, pidieron una intervención inmediata para prevenir que alguno de los postes pueda caer sobre peatones o automovilistas que transitan por la zona.