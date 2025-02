Derrumba municipio de San Nicolás su casa y gimnasio

José Ramírez había vivido en su casa ubicada en Las Puentes noveno sector, en la calle Cordillera Cantábrica, en San Nicolás, durante 52 años.

Cinco décadas de historias, enseñanzas y recuerdos, pero ese hogar se desvaneció en cuestión de horas.

“El municipio de San Nicolás vino a derrumbar todo lo que tenía yo como mi casa, sin ninguna orden de ningún juez, y a pesar de yo tenía el amparo, se los presenté y dijeron que ese amparo no servía para ellos, empezaron a actuar, nos amenazaron con los policías y se llevaron todo", indicó José.

Según las autoridades, la legitimidad del terreno le pertenece al municipio que únicamente lo está destinando a la construcción de un parque público y a José, ni siquiera le dieron la oportunidad de salvar lo que durante tantos años había sido su vida.

“Destrozado porque me han quitado la vida en ese sentido, porque yo siempre mi vida la he dado por mi familia, pero por la juventud de San Nicolás que sabemos que el gobierno no les hace caso".

Y sí, su casa, también fue la de miles de jóvenes perdidos, que hallaron en las enseñanzas de don José, una luz de esperanza que hoy vuelven a ver apagada.

“Yo empecé a usar la propiedad parte viviendo yo aquí y parte dando instrucciones de boxeo para la juventud".

Ahora se encuentra sumergido en una batalla legal y tiene una petición.

“Que se me restituya todo y que respeten los derechos humanos que tenemos", solicitó.

Sí usted desea apoyarlo en su lucha, puede ponerse en contacto al número 8119080598.





Comentarios