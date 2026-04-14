Derriba tormenta árbol y obstruye Morones Prieto

Al encontrarse obstaculizado la mitad del carril, se formó un cuello de botella que llegaba a entorpecer la circulación.

Tras los vientos, lluvias y granizadas del domingo, un árbol de gran tamaño colapsó obstruyendo la rampa de acceso a la avenida Azteca, desde Morones Prieto, en Guadalupe.

Al encontrarse obstaculizado la mitad del carril, se formó un cuello de botella que llegaba a entorpecer la circulación.

Así, aunado al tráfico por el regreso a clases, los automovilistas se enfrentaban al embudo que solo representaba retrasos, sino también riesgo.

Y es que, por ejemplo, los tráileres y otras pesadas unidades debían invadir otros carriles para evitar chocar con el árbol.

De acuerdo con reportes enviados a INFO7, la caída ocurrió durante la noche del domingo.

Para las 8:00 de la mañana el peligro continuaba.

El árbol, de poco más de tres metros, se encontraba en una jardinera a un costado de la vía y fue arrancado desde la raíz.