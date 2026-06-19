Derriba camión de carga dos postes en San Nicolás

El presunto conductor responsable se dio a la fuga y ya es rastreado por las autoridades de vialidad del municipio de San Nicolás

Un camión de carga, cuyo conductor se dio a la fuga, derribó dos postes de telecomunicaciones en la avenida Ruiz Cortines.

Los hechos fueron reportados por vecinos de la colonia Roberto G. Sada, en el cruce de Ruiz Cortines y Montes Urales.

Se estableció que la unidad de carga, se desplazaba de oriente a poniente por la avenida Ruiz Cortines.

Pero al circular sobre el carril la caja se atoró con los cables que al jalarlos derribó dos postes de madera.

Según testigos, el presunto responsable se dio a la fuga y ya es rastreado por las autoridades de vialidad en San Nicolás.

Uno de los postes quedó tirado sobre el pavimento de la calle Montes Urales, así como cables de telecomunicaciones.

La vialidad sobre Ruiz Cortines se vio afectada hacia el poniente de la ciudad.

Personal de Protección Civil de San Nicolás se encargó de retirar los cables derribados para abrir un carril.