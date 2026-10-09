Derrape de ambulancia provocó accidente mortal en San Nicolás

El accidente ocurrió la tarde del martes sobre la avenida Constitución y dejó sin vida a la paramédica Melissa Guel, de 18 años

El accidente de la ambulancia de San Nicolás que dejó como saldo una paramédica sin vida se habría ocasionado luego de que la unidad derrapara y el operador perdiera el control.

Lo anterior fue declarado por el operador paramédico, identificado como Marcos Julio, de 19 años, quien señaló que mientras conducía la ambulancia, esta derrapó, por lo que perdió el control y posteriormente se impactó contra una de las columnas de la Línea 4 del Metro.

Actualmente, el joven permanece internado en un hospital ubicado en el municipio de Guadalupe, donde se encuentra bajo custodia de elementos de la Policía de Monterrey.

El accidente ocurrió la tarde del martes sobre la avenida Constitución y dejó sin vida a la paramédica Melissa Guel, de 18 años.

Al momento del percance, la ambulancia trasladaba a un hombre que presuntamente presentaba una lesión en el fémur.

Con información de Paola Treviño