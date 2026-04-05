Derrapan moto, pareja resulta lesionada en el centro de Monterrey

Unidades de la Cruz Roja y Protección Civil llegaron hasta el lugar y encontraron a una mujer y a su esposo tirados en el pavimento.

Un repartidor y su esposa resultaron lesionados , al derrapar la motocicleta en que viajan tras sufrir un cerron sobre la avenida Cuauhtémoc.

El percance vía ocurrió cerca de las siete de la mañana en el cruce de la avenida Cuauhtémoc y 15 de Mayo en el centro de la ciudad.

Unidades de la Cruz Roja y Protección Civil llegaron hasta el lugar y encontraron a una mujer y a su esposo tirados en el pavimento.

Se estableció que el conductor de la moto llevaba a su esposa a su centro de trabajo ubicado en la avenida Colón.

Sin embargo al llegar al cruce con 15 de mayo, presuntamente una camioneta dio vuelta desde el segundo carril cerrándole el paso.

Esto provocó que perdiera el control del volante y su vehículo derrapará alrededor de siete metros, golpeándose contra el pavimento.

Aunque ambos portaban casco de seguridad, la mujer sufrió golpes en el rostro y ambas piernas.

Los socorristas le prestaron los primeros auxilios y la trasladaron a las instalaciones del hospital de zona número 21 del IMSS.

Los elementos de tránsito reportaron que el conductor de la camioneta se dio a la fuga.

Mientras tanto el esposo de la lesionada quedó a disposición de las autoridades del Ministerio Público.