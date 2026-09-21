Derrapa y sale de carretera tras cerrón de tráiler en Cadereyta

Por: INFO 7 20 Septiembre 2026, 18:19 Compartir

Un joven de 24 años terminó hospitalizado luego de perder el control de su vehículo por la invasión de carril de un camión pesado.

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Tras chocar con un tráiler, el conductor de un vehículo terminó saliendo de la carretera luego de que un tráiler le cerrara el paso en camino a San José y la autopista a Reynosa, municipio Cadereyta. El accidente se reportó a Protección Civil del Estado, cuyos elementos se movilizaron tras recibir la alerta sobre un percance vial que involucraba a un vehículo Dodge Attitude color rojo. En el lugar, el conductor de 24 años confirmó que un tráiler le invadió el carril repentinamente. Esto provocó que el joven perdiera el control de su unidad, derrapara, saliera de carretera y terminara impactándose. Los rescatistas auxiliaron de inmediato al automovilista y lo trasladaron a la Clínica Municipal de Cadereyta para su atención médica, mientras que el personal de emergencia eliminó los riesgos en la zona del accidente. Con información de Samantha Treviño.