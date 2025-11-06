Derrapa y choca contra muro en paso a desnivel de Madero

Un conductor de plataforma resultó lesionado luego de perder el control de su vehículo y chocar contra el muro de contención en un paso a desnivel de la avenida Madero, en el centro de Monterrey.
El percance ocurrió alrededor de la 1:30 de la madrugada de este miércoles, cuando el hombre, identificado como José Juan Maldonado, de 51 años, se desplazaba a bordo de un automóvil Peugeot. Según los primeros reportes, el conductor circulaba sobre la calle Roble y al incorporarse hacia Madero, con dirección a Fleteros, habría derrapado por el pavimento mojado, impactándose de frente contra la estructura.
A causa del golpe, el hombre sufrió heridas en la cabeza y fue atendido en el sitio por rescatistas de Protección Civil de Monterrey y paramédicos de la Cruz Roja, quienes posteriormente lo trasladaron al Hospital Oca para una atención más completa.
Elementos de Tránsito de Monterrey arribaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y retirar el vehículo siniestrado, lo que ocasionó reducción temporal en la circulación vehicular en la zona del paso a desnivel.