El percance se registró la noche del lunes, en dirección de oriente a poniente, a la altura de la colonia Bosques de Cumbres, sin que se reportaran heridos

Un automovilista protagonizó un accidente vial luego de que presuntamente perdiera el control de su vehículo al circular sobre la avenida Paseo de los Leones, en Monterrey.

El percance ocurrió alrededor de las 22:30 horas, en dirección de oriente a poniente, a la altura de la colonia Bosques de Cumbres, donde el conductor de un Nissan Versa habría derrapado debido a las condiciones resbaladizas del pavimento por las lluvias registradas durante las últimas horas.

Tras perder el control, el vehículo terminó impactándose contra un KIA Forte que circulaba por el carril central, provocando daños materiales en ambas unidades.

Al sitio acudieron elementos de Tránsito, quienes realizaron una valoración inicial y descartaron que hubiera personas lesionadas.

Debido a que los automóviles quedaron obstruyendo dos carriles de circulación, fue necesaria la intervención de una grúa para retirarlos y liberar la vialidad.