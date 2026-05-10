Derrapa repartidor y le quitan la moto mientras esperaba ayuda

De acuerdo con el reporte de las autoridades, elementos municipales realizaban un recorrido de prevención y vigilancia cuando la víctima solicitó de su ayuda.

Un hombre fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey luego de presuntamente robar una motocicleta en calles de la colonia Niño Artillero, al norte de la ciudad.

Los hechos se registraron alrededor de las 21:30 horas en el cruce de Fidel Velázquez y Luis Moreno, donde fue capturado Ángel Giovanni G., de 40 años de edad.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, elementos municipales realizaban un recorrido de prevención y vigilancia cuando fueron interceptados por un repartidor de comida, quien solicitó apoyo tras el presunto robo de su vehículo.

Repartidor pidió ayuda a policías tras el presunto robo

La víctima, un hombre de 32 años originario de Haití, señaló a un masculino que llevaba empujando una motocicleta. Según relató, minutos antes había derrapado en ese mismo punto, por lo que dejó la unidad cerca de la banqueta mientras esperaba auxilio debido a un dolor en una de sus piernas.

El afectado explicó que el presunto responsable aprovechó ese momento para tomar la motocicleta y alejarse del sitio.

Al darse cuenta de lo ocurrido, el repartidor pidió ayuda inmediata a los oficiales, quienes iniciaron la persecución del sospechoso y lograron interceptarlo metros más adelante.

Presunto responsable quedó a disposición del Ministerio Público

Tras su captura, Ángel Giovanni G. fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad que continuará con las investigaciones correspondientes.

Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de la estrategia Escudo, implementada por la actual administración municipal con el objetivo de fortalecer la seguridad y disminuir la incidencia delictiva en Monterrey.