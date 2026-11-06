Derrapa motociclista y muere en la carretera Monterrey-Saltillo

Tras el accidente, la motocicleta azul quedó fuera de la carpeta asfáltica, en un terreno baldío ubicado a un costado de la carretera.

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Un motociclista murió luego de sufrir un accidente mientras circulaba por la carretera Monterrey-Saltillo, en el municipio de Santa Catarina.

El percance ocurrió durante las primeras horas de este jueves, a la altura de Termolita, en las inmediaciones de Callejón del Mármol, cuando presuntamente el conductor perdió el control de su motocicleta y terminó derrapando.

Al recibir el reporte, rescatistas de Protección Civil Jaguares se movilizaron hasta el sitio; sin embargo, al revisar al hombre confirmaron que ya había fallecido debido a las lesiones que presentaba.

Una fuente señaló que el motociclista aparentemente se desplazaba a exceso de velocidad, aunque serán las investigaciones las que permitan establecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

La víctima no había sido identificada. Como señas particulares, vestía pantalón de mezclilla azul, cinturón café, chamarra de cuero azul con blanco, playera azul y calzado negro.

Tras el accidente, la motocicleta azul quedó fuera de la carpeta asfáltica, en un terreno baldío ubicado a un costado de la carretera.

El percance provocó severas afectaciones a la vialidad, con filas kilométricas de vehículos en dirección hacia el poniente, luego del cierre de la circulación y el desvío de automovilistas hacia la lateral.

Elementos de Movilidad y personal de Servicios Periciales realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer cómo ocurrió el accidente.