Derrapa motociclista en cruce ferroviario y resulta lesionado

El percance vial se registró durante la mañana de este viernes en el cruce de las avenidas Manuel L. Barragán y Martín Carrera, en la colonia Hidalgo

Un hombre de 28 años resultó lesionado del hombro izquierdo luego de derrapar en su motocicleta al intentar cruzar las vías del tren ubicadas en el cruce de las avenidas Manuel L. Barragán y Martín Carrera, en la colonia Hidalgo.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando el motociclista circulaba en dirección de norte a sur, procedente de San Nicolás y con rumbo hacia el centro de Monterrey, en dirección a la avenida Ruiz Cortines.

Al atravesar el cruce ferroviario, perdió el control de la unidad y cayó sobre la carpeta asfáltica.

Este punto es considerado de riesgo constante, ya que las vías del tren, la velocidad y, en algunos casos, la falta de pericia al conducir, han provocado diversos accidentes similares.

Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja de Monterrey, quienes brindaron atención prehospitalaria al lesionado. Sin embargo, el hombre se negó a ser trasladado a un hospital y optó por permanecer en el sitio en espera de su aseguradora para la valoración correspondiente.

En tanto, elementos de Tránsito de Monterrey acordonaron y abanderaron la zona para prevenir otro incidente, debido al flujo vehicular en el sector.

Autoridades reiteraron el llamado a los motociclistas a extremar precauciones, especialmente en cruces ferroviarios, donde las condiciones del pavimento pueden representar un riesgo adicional.