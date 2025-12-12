Derrapa motociclista en Constitución por derrame de aceite

El motociclista se desplazaba sobre Abasolo, pero al tomar la curva en el cruce con Padre Mier la moto derrapó debido a aceite tirado sobre la carpeta asfáltica

El exceso de velocidad provocó que un motociclista resultara lesionado al derrapar y estrellar su vehículo en la avenida Constitució durante las primeras horas del día.

El accidente vial ocurrió a las 04:20 horas del jueves a la altura de la calle Abasolo, frente al Barrio Antiguo, en pleno centro de Monterrey.

De acuerdo con las investigaciones, el lesionado se desplazaba sobre esa arteria pero al tomar la curva en el cruce con Padre Mier la moto derrapó debido a aceite tirado sobre la carpeta asfáltica.

Esto, aunado a la alta velocidad a la que circulaba, provocó que al perder el control la moto derrapará alrededor de 20 metros para estrellarse y quedar tirado en el carril central.

Al lugar llegaron paramédicos de Protección Civil de Monterrey quienes atendieron al lesionado, quien presentó heridas que no atentan contra su vida.

La víctima fue trasladada hasta las instalaciones del Hospital Universitario para su atención médica.