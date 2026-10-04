Derrapa menor en camioneta y causa choque en San Pedro

El pavimento mojado y el exceso de velocidad provocaron el fuerte accidente sobre la avenida Morones Prieto que dejó daños materiales.

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Un menor de 16 años, que perdió el control de su camioneta al circular a exceso de velocidad sobre el pavimento mojado, se estrelló contra un vehículo donde viajaba una familia y lo proyectó contra un parabús, en San Pedro.

El accidente ocurrió sobre la circulación poniente de Morones Prieto, donde el adolescente derrapó en la curva a la altura de la calle Francisco Villa.

Conducía una camioneta Audi negra que impactó por detrás a una Kia en color blanco tripulada por una mujer y dos jóvenes.

Tras el choque, ambas unidades terminaron invadiendo la banqueta, destruyendo una parada de autobús y parte del barandal de un puente peatonal.

La mujer que conducía la camioneta que recibió el golpe quedó momentáneamente atrapada al interior y tuvo que ser rescatada por elementos municipales y estatales de Protección Civil.

Pese a lo aparatoso del percance, ninguna de las cuatro personas involucradas resultó con heridas de consideración.

El menor de edad responsable únicamente refirió dolor en el cuello, pero no requirió traslado médico.

Para atender el accidente se desplegó además personal de la Cruz Roja y de Tránsito de San Pedro.