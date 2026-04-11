Derrapa, choca contra poste y vuelca en Revolución

En la zona se llevaron a cabo labores para eliminar riesgos derivados del derrame de líquidos del vehículo, con el fin de evitar otro incidente

Un aparatoso accidente vial terminó con una camioneta volcada sobre uno de sus costados la noche de este jueves 9 de abril, luego de que su conductor presuntamente perdiera el control mientras circulaba por la avenida Revolución, al sur de la ciudad.

El percance se registró alrededor de las 22:00 horas sobre el paso a desnivel en el cruce con la calle Amecameca, en la colonia Buenos Aires, donde una camioneta de la marca Mercedes derrapó, se impactó contra un poste y posteriormente volcó, quedando recostada sobre su lado izquierdo.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente fue detectado por una unidad de Protección Civil de Monterrey durante un recorrido de rutina, lo que permitió una rápida movilización hacia el sitio. A su llegada, los elementos localizaron el vehículo siniestrado y a un hombre en su interior, por lo que procedieron a brindarle auxilio para su extracción.

Según revelaron rescatistas durante la valoración inicial, se observó que el hombre presentaba una herida lacerante en la región frontal del cráneo; sin embargo, antes de que pudiera ser atendido de manera formal, fue retirado del lugar por otras personas, quienes indicaron que lo trasladarían por sus propios medios a recibir atención médica.

Mientras tanto, en la zona se llevaron a cabo labores para eliminar riesgos derivados del derrame de líquidos del vehículo, con el fin de evitar otro incidente.

No se reportaron más personas lesionadas en este hecho, que generó momentos de tensión entre automovilistas que circulaban por la zona.

El incidente quedó bajo resguardo de personal de transito de Monterrey, quienes se encargaron de las maniobras correspondientes tras el accidente.