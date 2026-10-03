Derrapa camión de ruta 109 en el Centro; reportan seis lesionados

Seis personas resultaron lesionadas tras el derrape de un camión de la ruta 109 en el Centro; el chofer quedó prensado y fue trasladado.

Seis personas resultaron lesionadas luego de que un camión de la ruta 109 terminara estrellándose contra el camellón central de la avenida Doctor José María Coss, en su cruce con 5 de Mayo, en el Centro de Monterrey.

El accidente se registró al filo de las 7:30 horas, cuando la unidad de transporte público circulaba en dirección de sur a norte y descendía por la pendiente.

De acuerdo con la versión del operador, otro vehículo, presuntamente de color blanco, le habría cerrado el paso, provocando que perdiera el control y terminara impactándose contra el camellón central.

Sin embargo, otra versión señala que el camión habría derrapado debido a que el pavimento se encontraba resbaladizo en la zona, por lo que serán las autoridades las encargadas de determinar cómo ocurrió el accidente.

Tras el fuerte encontronazo, el operador resultó lesionado, principalmente en las piernas y el cuello, mientras que cinco pasajeros también sufrieron diversos golpes.

Paramédicos de Protección Civil de Nuevo León y de Cruz Roja acudieron al sitio para atender y valorar a los seis lesionados.

Elementos de Tránsito de Monterrey también se movilizaron al lugar y cerraron la circulación mientras se realizaban las diligencias correspondientes y las maniobras para retirar la unidad siniestrada.

El accidente provocó afectaciones a la vialidad en este punto del Centro de Monterrey.