Derrapa auto y arrolla a motociclista en avenida Fidel Velázquez

El percance vial provocó la movilización de elementos de auxilio, durante la mañana de este miércoles, al norte de Monterrey

Lo mojado del pavimento provocó que un joven derrapará su automóvil y arrollara a un motociclista en la avenida Fidel Velázquez.

El percance vial ocurrió cerca de las 08:30 horas del miércoles en la lateral de esa arteria y la calle Miguel Ciudadano, en la colonia San José.

El impacto hizo que la motocicleta fuera proyectada alrededor de dos metros y el conductor se golpeara contra el pavimento.

Tras el percance una unidad de la Cruz Roja llegó hasta el sitio y los paramédicos localizaron tirado a un hombre de aproximadamente 35 años de edad.

Durante las maniobras de auxilio, los paramédicos le detectaron una probable fractura en la pierna derecha.

Sobre el pavimento, la víctima fue inmovilizada para después colocarlo en una camilla rígida.

Minutos después y en medio de un fuerte tráfico sobre esa lateral, los paramédicos lo subieron a la camilla y lo trasladaron al hospital.

Unidades de tránsito de Monterrey arribaron al sitio para abanderar la zona e iniciar las Investigaciones.

El presunto responsable viajaba en un auto en color blanco y salía por la calle Miguel Ciudadano, al llegar al cruce de calles aplicó el sistema de frenos, sin embargo lo mojado del pavimento provocó que su vehículo derrapará e invadirá uno de los carriles.

Esto hizo que su auto chocará contra la motocicleta que se desplazaba sobre la lateral de la avenida Fidel Velázquez.