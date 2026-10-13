Derrame en Río Pilón está bajo control; supervisan limpieza

En la zona operan cuadrillas de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), encargadas de ejecutar los protocolos de limpieza

Tras el reporte de contención efectiva de un vertimiento de hidrocarburo en el Río Pilón, personal de División Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León desplegó un operativo de inspección en el Puente Capellanía, en Montemorelos, para verificar las labores de saneamiento.

Autoridades confirman que la fuga fue contenida

Durante el recorrido encabezado por la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente, las autoridades confirmaron que el hidrocarburo ya no representa una fuga activa gracias a los trabajos de contención en el sitio.

En la zona operan cuadrillas de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), encargadas de ejecutar los protocolos de limpieza y remediación correspondientes al ámbito federal.

Supervisan el retiro del hidrocarburo y la remediación

El secretario de Medio Ambiente estatal, Raúl Lozano Caballero, confirmó que, con el derrame bajo control, la prioridad se centra en vigilar que el retiro del material se realice con estricto apego a la norma.

"La protección del agua y de la biodiversidad de Nuevo León es una prioridad que nos convoca a todos. Acudimos al sitio para verificar que el derrame esté contenido y constatar que las labores de remediación por parte de las autoridades federales avancen conforme a la normatividad. aseveró Lozano.

El funcionario estatal enfatizó que la dependencia mantendrá un monitoreo permanente en la zona citrícola hasta certificar que el entorno quede completamente libre de contaminantes y sin riesgos para la salud de la población ni la fauna local.