Derrame en ducto de gasolina provoca cierre del Anillo Periférico

Ante el riesgo que implicaba la fuga, se cerró la vialidad en ambos sentidos del Anillo Periférico en el municipio de Escobedo

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un derrame de hidrocarburo en un ducto de gasolina provocó la noche de este miércoles el cierre total del Anillo Periférico, en su cruce con la carretera a Monclova, en el municipio de General Escobedo, luego de que se confirmara una fuga activa que representaba un riesgo para automovilistas y habitantes de la zona.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:45 horas, y fue posteriormente cuando Protección Civil de Nuevo León informó sobre la atención al reporte, luego de que se solicitara apoyo por la detección de una posible fuga en un ducto de hidrocarburos. Al arribar al sitio, las unidades de emergencia confirmaron el derrame y se dio aviso al personal especializado de Petróleos Mexicanos.

Ante el riesgo que implicaba la fuga, se activó el protocolo de seguridad correspondiente, que incluyó el cierre de la vialidad en ambos sentidos del Anillo Periférico para evitar cualquier incidente mayor mientras se realizaban las maniobras de contención. La zona fue delimitada como área de riesgo, conocida como “zona caliente”, donde únicamente ingresó personal autorizado.

De acuerdo con lo informado en el lugar, técnicos de Pemex trabajan en la localización y bloqueo de la válvula del ducto afectado, además de implementar acciones para el control de la escena y la mitigación del derrame, labores que se realizan de manera coordinada con cuerpos de protección civil.

En el operativo participan elementos de Protección Civil de Nuevo León y del municipio de Escobedo, así como personal de Bomberos de Nuevo León y de Búsqueda y Rescate, quienes permanecen en el sitio durante el tiempo necesario para lograr el control de la fuga.

Hasta el último reporte, las autoridades mantenían el cierre de la vialidad mientras continuaban los trabajos técnicos, sin que se informara de personas lesionadas. Se indicó que la reapertura del Anillo Periférico dependería del control total del derrame y de las condiciones de seguridad en la zona.