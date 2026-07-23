Derrame de gasolina tras volcadura afecta carretera en Linares

Las autoridades cerraron la circulación en los carriles con dirección de sur a norte, hacia Linares, mientras se realizaban labores para controlar los riesgos

Tu navegador no soporta el elemento de video.

La volcadura de una pipa que transportaba gasolina provocó el cierre de la circulación con dirección a Linares durante la noche del martes y parte de la mañana de este miércoles sobre la Carretera Nacional, a la altura del kilómetro 161, en el municipio de Linares.

El accidente fue reportado alrededor de las 23:45 horas, en el tramo ubicado entre el Camino a Los Sabinos y la zona conocida como La Curva. Tras el percance, corporaciones de auxilio aseguraron el área debido al riesgo que representaba la carga de combustible.

De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, el conductor de la unidad fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja y trasladado a un hospital en condición estable.

Como consecuencia del siniestro, las autoridades cerraron la circulación en los carriles con dirección de sur a norte, hacia Linares, mientras se realizaban las labores para controlar los riesgos y posteriormente retirar la unidad de carga.

Durante el transcurso de la mañana, el cierre parcial de la vialidad continuaba, por lo que elementos de la Guardia Nacional implementaron un contraflujo, permitiendo el paso de los vehículos con dirección a Monterrey por los carriles contrarios, mientras permanecía restringida la circulación hacia Linares a la altura de Hualahuises.

En las maniobras participaron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Linares, Bomberos de Linares y la Guardia Nacional, quienes permanecieron en el sitio coordinando las acciones para restablecer la circulación de manera segura.

Hasta el momento, las autoridades no han informado las causas que originaron la volcadura de la pipa, por lo que serán las investigaciones correspondientes las que determinen qué provocó el accidente.