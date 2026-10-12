Derrame de combustible contamina el río Pilón en Montemorelos

Por: Alejandro García 11 Octubre 2026, 13:19 Compartir

Al llegar al lugar, se percataron de que se trataba de una fuga, por lo que esperan la llegada de elementos de Pemex para revisar y controlar la fuga

Tu navegador no soporta el elemento de video.

El derrame de combustible en el río Pilón de Montemorelos alertó a vecinos por los olores y la contaminación generada. El desperfecto de la fuga se registró a la altura del puente Capellanía en el río Pilón. Se trata del poliducto Madero-Tamaulipas que conecta en Cadereyta. Vecinos alertan a Protección Civil por olores de combustible Los vecinos alertaron al personal de Protección Civil porque señalaron que se desprendían olores de combustible. Al llegar al lugar, se percataron de que se trataba de una fuga, por lo que esperan la llegada de elementos de Pemex para revisar y controlar la fuga. Se desconoce la cantidad de combustible derramado No se ha determinado cuántos miles de litros se fugaron y cayeron al río Pilón, contaminando el agua, que desemboca en la presa del Cuchillo.