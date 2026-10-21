Derogan extorsión en Código Penal de NL; pasa a fuero federal

Dicha legislación fija un tipo penal único nacional para homogeneizar las penas, homologar los criterios de persecución y combatir conductas de alto impacto

El Congreso de Nuevo León aprobó la derogación del artículo 395 del Código Penal de Nuevo León para retirar las sanciones estatales sobre extorsión, al precisar que dicho ilícito deberá ser investigado y sancionado bajo la norma de la materia en el ámbito federal.

Este cambio en el código penal estatal, señalaron, tiene como objetivo endurecer las sanciones contra quienes cometan el delito de extorsión y alinear la legislación local con el marco nacional, por lo que el Congreso local aprobó reformas a diversas disposiciones del Código Penal del Estado.

Dicha legislación fija un tipo penal único a nivel nacional para homogeneizar las penas, homologar los criterios de persecución y combatir conductas de alto impacto como el "cobro de piso" en todo el país.

La medida contempla modificaciones al primer párrafo y a las fracciones I y II del artículo 291, la adición de una fracción III al mismo precepto, así como la derogación del artículo 395 de la normativa estatal.

El dictamen, emitido por la Comisión de Justicia y Seguridad Pública y presentado ante el Pleno por la diputada Bertha Alicia Garza, fue avalado por unanimidad por las y los legisladores.

“En el dictamen de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, se establece que comete el delito de amenazas quien, por cualquier medio, incluyendo los electrónicos o digitales, amenace a otro con causarle un mal en su persona, integridad física o psicológica, bienes, honor, derechos, o en la persona, integridad física o psicológica, bienes, honor o derechos de alguien con quien el pasivo del delito se encuentre ligado por algún vínculo”, informó el Congreso local.

La tipificación abarca a quienes utilicen la coacción o intimidación para impedir que un ciudadano ejecute un acto al que tiene derecho, para obligarlo a realizar conductas delictivas, o bien para obtener un lucro o provecho en beneficio propio o de un tercero.

Esta armonización legislativa responde a la entrada en vigor de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2025.

Durante la sesión, se explicó que la creación de este tipo penal único facilitará la acción de la justicia, eliminando la disparidad de criterios y penas que anteriormente existía entre las distintas entidades federativas.