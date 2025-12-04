Derechos de los niños tras viralizarse video de maltrato

El maltrato infantil, ha vuelto a ser tocado luego del video de una menor de dos años que fue agredida por su madre…
El DIF Nuevo León, cuenta con la procuraduría de protección de niñas, niños y adolescentes del estado de Nuevo León, pero ¿qué es?
Es la dependencia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado, que tiene por objeto proteger y restituir los derechos de los niños.
Está integrada por profesionales en el área legal, trabajo social y psicología, quienes diseñan el plan de restitución de derechos de niños que ha sufrido algún tipo de maltrato infantil.
Y ¿qué es el maltrato infantil?, de las acciones más comunes son:
• Abandono y Trato Negligente
• Abuso sexual
• Explotación Laboral
• Maltrato Físico
• Maltrato Psicológico o emocional
Si se observa o detecta a algún menor siendo victima de una de estas acciones, lo correcto es reportarlo de inmediato, ya sea a través de las redes sociales del DIF, por llamada telefónica al 070 o acudir a alguna delegación PPNNA.
Una vez con el reporte la dependencia:
• Verifica la información
• Diseña el plan de restitución de derechos.
• Emite medidas especiales y/o urgentes.
• Representan en procedimientos judiciales y administrativos.
• Dan seguimiento a la ejecución del plan de restitución de derechos.