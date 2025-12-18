Deportistas de la UANL reciben reconocimiento por su desempeño

El Rector de la UANL, Santos Guzmán López, sostuvo una convivencia con atletas, entrenadores y equipos representativos que participaron en torneos

En un ambiente de celebración y orgullo universitario, el Rector de la UANL, Santos Guzmán López, sostuvo una convivencia con atletas, entrenadores y equipos representativos que participaron en los Campeonatos Nacionales ANUIES y en los torneos de la ONEFA; también con quienes estuvieron alentándolos como la Banda Azul y Oro, la Escolta Universitaria y el equipo de Animación.

El Ejecutivo Universitario reconoció a todos los convocados por su sobresaliente desempeño durante el 2025 y por su contribución al fortalecimiento de la identidad universitaria a través del deporte.

Uno de los momentos más relevantes del mensaje fue el reconocimiento al desempeño universitario en los Campeonatos Nacionales ANUIES 2025, donde la UANL alcanzó 280 medallas y se consolidó como un referente del deporte universitario en México; y los tres campeonatos que obtuvieron los Auténticos Tigres en sus tres categorías participantes en la ONEFA.

Santos Guzmán extendió su agradecimiento a toda la comunidad deportiva universitaria en general: entrenadores, personal médico, preparadores físicos, psicólogos, coordinadores, tutores, así como a los equipos de animación, banda, escolta y banda de guerra.

Durante su mensaje, el Rector de la máxima casa de estudios indicó que se trabaja en el diseño de un nuevo espacio para los atletas, que incluirá mejoras en el Estadio Raymundo “Chico” Rivera, sobre todo en el área de gimnasio, y la pista de atletismo, además de áreas complementarias necesarias para la formación integral.

Guzmán López invitó a la comunidad deportiva a aprovechar la pausa decembrina para convivir con sus familias y prepararse para los retos del próximo ciclo.