Denunciarán al alcalde de El Carmen por agredir a mesero

El dirigente del PVEM acusó violencia física, amenazas y abuso de autoridad, señalando que el incidente ocurrió tras negarse a atender a su hija

Gerardo de la Maza, alcalde de El Carmen, será denunciado penalmente por haber agredido a un mesero.

El dirigente municipal del PVEM, Rodolfo Peña Martínez, acudió al Congreso del Estado para informar que presentarán una acción judicial por los delitos de violencia física, amenazas y abuso de autoridad.

“Gerardo de la Maza, quien ha demostrado ser un alcalde prepotente y abusivo, atacó al empleado sin motivo alguno y, además, aprovechó el apoyo de sus guaruras para amedrentar a los trabajadores del local”, indicó Peña Martínez.

El incidente ocurrió en el restaurante Los Focos Amarillos; presuntamente, el altercado se dio porque el mesero no quiso prestar el servicio a la hija de De la Maza.

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El fin de semana, se hizo viral un video en redes sociales en donde se aprecia a De la Maza en un restaurante de San Pedro haciendo un reclamo a un trabajador porque presuntamente no lo atendió a tiempo.

Mientras el mesero alega las razones por las que no atendió, de manera inesperada el alcalde toma del cuello al trabajador.

El dirigente del PVEM informó que se brindará asistencia jurídica y psicológica a las personas afectadas por la actitud violenta del alcalde.