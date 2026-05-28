Denuncian vecinos registro abierto frente a estación Y Griega

Vecinos de la colonia Acero, en Monterrey, denunciaron la presencia de un registro abierto de Agua y Drenaje con una profundidad considerable frente a la estación Y Griega del Metro, situación que representa un riesgo para peatones y automovilistas.
De acuerdo con los habitantes del sector, el desperfecto se encuentra sobre la calle Prolongación David G. Berlanga y aseguran que el problema ya fue reportado a las autoridades correspondientes desde hace diez días y hasta el momento, las autoridades no han atendido la situación.
Diariamente circulan numerosos vehículos y personas por la zona, por lo que temen que pueda registrarse algún accidente mayor debido a la falta de señalización y reparación del registro, teniendo ya antecedentes en donde un automóvil terminó con daños en su llanta y de una persona que en su bicicleta terminó casi hundiéndose en el registro.
La petición de los vecinos a las autoridades es que puedan intervenir lo antes posible y evitar que el riesgo aumente para quienes transitan por el lugar.