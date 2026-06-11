Denuncian vecinos ola de robos en colonia Santa Cecilia, Apodaca

En las grabaciones se observa a dos hombres actuando de manera sospechosa mientras inspeccionan y abordan varios vehículos estacionados

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Vecinos de la colonia Santa Cecilia denunciaron una serie de robos a vehículos ocurridos durante la madrugada, en los que al menos seis unidades resultaron afectadas en distintos puntos del sector.

De acuerdo con los reportes compartidos por residentes, los presuntos responsables recorrieron varias calles de la colonia durante más de dos horas, cometiendo robos y generando preocupación entre los habitantes.

Las denuncias han sido respaldadas por diversos videos de cámaras de seguridad proporcionados por los propios vecinos. En las grabaciones se observa a dos hombres actuando de manera sospechosa mientras inspeccionan y abordan varios vehículos estacionados en la vía pública.

En uno de los videos se aprecia a uno de los presuntos delincuentes encapuchado y a otro portando una gorra. Ambos revisan automóviles compactos e intentan acceder a su interior a través de las puertas del piloto, copiloto y los asientos traseros para apoderarse de objetos de valor

Otra de las grabaciones muestra a los sospechosos ingresando a un automóvil rojo estacionado frente a un parque. Tras abrir la cajuela y revisar el vehículo, presuntamente sustrajeron diversas pertenencias.

Asimismo, en otro video se observa a uno de los individuos desplazándose en bicicleta mientras intenta mover o desviar una cámara de videovigilancia instalada en una vivienda, aparentemente con la intención de evitar ser captado durante la comisión de los delitos.

Ante la situación, los vecinos difundieron las imágenes en redes sociales para alertar a la comunidad y solicitar la colaboración de quienes cuenten con sistemas de videovigilancia en sus domicilios.

Los afectados hicieron un llamado a los residentes para revisar sus grabaciones y reportar cualquier información que pueda contribuir a la identificación y localización de los responsables.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas en relación con estos incidentes.