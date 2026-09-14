Denuncian vecinos de Linda Vista drenaje colapsado

La acumulación del encharcamiento en las calles Magna Vista y Vista Casino genera preocupación por riesgos a la salud pública.

Vecinos de la colonia Linda Vista, en el municipio de Guadalupe, denunciaron el colapso de un drenaje que, aseguran, permanece sin ser atendido desde hace aproximadamente un mes.

El problema se registra en el cruce de las calles Magna Vista y Vista Casino, donde aguas de tonalidad verdosa permanecen estancadas y recorren cerca de dos cuadras hasta llegar a un vado de la colonia.

Habitantes señalaron que la acumulación de agua también ha generado fuertes y malos olores que se extienden por los alrededores.

Ante esta situación, los vecinos hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para atender el drenaje colapsado, al considerar que representa un problema sanitario para quienes viven en la zona.