Denuncian vecinos de la colonia Moderna basurero clandestino

De acuerdo con los habitantes del sector, diversas personas acuden de manera frecuente a este punto para abandonar todo tipo de desechos

Vecinos de la colonia Moderna, en el municipio de Monterrey, denunciaron la presencia de un basurero clandestino ubicado en el cruce de las calles Gardenia y Mora, el cual aseguran se ha convertido en un foco constante de contaminación.

De acuerdo con los habitantes del sector, diversas personas acuden de manera frecuente a este punto para abandonar todo tipo de desechos, que van desde restos de comida hasta muebles y objetos en desuso, lo que genera malos olores y afecta la imagen urbana de la zona.

Los vecinos hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para que acudan al sitio, retiren los residuos y tomen medidas que permitan erradicar esta problemática, a fin de evitar riesgos sanitarios y prevenir que el lugar continúe siendo utilizado como tiradero ilegal.