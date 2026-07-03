Denuncian vecinos de Apodaca falta de luz por transformador

Vecinos de la colonia Ébanos Residencial VIII denuncian la falta de energía eléctrica tras el incendio de un transformador el pasado 23 de junio

Vecinos de la colonia Ébanos Residencial VIII Sector del municipio de Apodaca denuncian una problemática por la falta de energía eléctrica que se ha presentado desde el incendio del transformador que daba servicio a los ahora afectados.

El incidente inicial ocurrió el pasado 23 de junio en la calle Yuca, y en donde aparentemente, por una sobrecarga, provocó llamas y chispas durante gran parte del día.

De acuerdo con habitantes del sector, el fuego continuó durante la mañana, tarde y noche, hasta que durante la noche de ese día se extinguió, presuntamente al consumirse por completo el aceite del transformador.

Tras ello, han sido más de 7 días en los cuales, según los vecinos, la luz se va a partir de las 5 de la tarde y regresa hasta la mañana; sin embargo, ahora ya no ha regresado la energía.

Esto ha ocasionado problemas, como el que la comida y medicamentos se echen a perder, una situación bastante preocupante, tomando en cuenta que hay personas en la colonia que necesitan estar con tratamientos.

"Más vienen y levantan la cuchilla y ya lo único que vienen a hacer, ya ven que ya hay luz y ya se van y ya no vuelven. Pues yo ya tengo 69 años, yo me pongo insulina, tengo medicamentos del azúcar, entonces no podemos estar así y hay dos personas, tres personas que se hacen diálisis aquí, pues están sin hacerse la luz”, reveló una vecina.

Incluso, la falta de iluminación en la noche ha provocado accidentes.

“Al entrar a la casa, como está todo oscuro, mi celular ya no tiene batería, pues me topé con lo de la puerta y me caí”.

Los afectados solo tienen una petición para la CFE.

“Pues que nos apoye, o sea, si traen un transformador usado, pues no va a funcionar”.

La Comisión informó el pasado 22 de junio que trabaja en la entidad para fortalecer y modernizar la infraestructura.