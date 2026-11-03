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Denuncian vecinos brote de aguas negras en Salinas Victoria

Por: Danea Lázaro

02 Noviembre 2026, 20:51

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Habitantes reportan más de un mes con escurrimientos y malos olores en la calle Francisco I. Madero; piden intervención de Agua y Drenaje por riesgo sanitario

Vecinos del centro de Salinas Victoria reportaron a través del reporte ciudadano de INFO 7  como llevan sufriendo más de un mes debido a un brote de aguas negras.

La problemática ubicada en la Calle Francisco. I. Madero entre guerrero y gonzalitos, frente a una vivienda marcada con el número 107, se ha vuelto un dolor de cabeza debido a su aspecto y olor.

A través de un video se logra observar como el agua brota de una alcantarilla, donde los colonos mencionan se ha reportado en reiteradas ocasiones sin tener respuesta.

Ante esto piden el apoyo de agua y drenaje para su reparación pues temen por su salud al ser un foco de infección.

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