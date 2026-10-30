Denuncian un año de obra inconclusa y daños viales en Escobedo

La falta de avances ha convertido el tramo en una complicación constante para los conductores e incluso ha contribuido a que se registren accidentes

Automovilistas y habitantes de Escobedo denunciaron las malas condiciones en las que permanece un tramo de la avenida Manuel L. Barragán, donde una obra de Agua y Drenaje de Monterrey lleva alrededor de un año sin concluir, de acuerdo con los reportes de quienes transitan diariamente por la zona.

Reportan pavimento dañado y escombros cerca de Las Torres

El problema se encuentra cerca del Centro de Reinserción Social Femenil y del cruce con Las Torres, donde el pavimento presenta severos daños, hay escombros y parte de la infraestructura de seguridad vial permanece destrozada.

De acuerdo con los afectados, la falta de avances ha convertido el tramo en una complicación constante para los conductores e incluso ha contribuido a que se registren accidentes.

Como muestra de las condiciones del lugar, se observa una barrera de protección dañada, que habría resultado afectada durante un percance ocurrido meses atrás.

Exigen concluir la obra y reparar la vialidad

Los automovilistas señalaron que, pese al tiempo transcurrido, no han visto una solución definitiva, por lo que hicieron un llamado a Agua y Drenaje de Monterrey y a las autoridades correspondientes para que atiendan el problema.

La petición es que se concluyan los trabajos, se repare el pavimento y se restablezcan las condiciones adecuadas para circular por esta vialidad, con el objetivo de evitar nuevos accidentes y reducir las afectaciones para quienes utilizan diariamente la avenida Manuel L. Barragán.