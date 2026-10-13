Denuncian tiradero de basura en antiguo acceso a Céntrika

De acuerdo con habitantes, algunas personas acuden al sitio para arrojar desechos, lo que ha provocado que se acumule basura

Vecinos de Céntrika, en Monterrey, denunciaron la acumulación de basura en el antiguo acceso a este sector, ubicado sobre el cruce de las avenidas San Nicolás y Céntrika.

De acuerdo con los habitantes, algunas personas acuden al sitio para arrojar desechos, lo que ha provocado que se acumule basura de manera constante.

En el lugar se pueden observar llantas, muebles viejos y diversos desperdicios que permanecen sobre el terreno, generando preocupación entre las familias que viven en los alrededores.

Los vecinos señalaron que esta situación representa un posible foco de infección, además de afectar la limpieza y la imagen del sector.

Ante esta problemática, hicieron un llamado a la Secretaría de Servicios Públicos de Monterrey para que acuda al sitio y realice las labores de limpieza necesarias para retirar los residuos acumulados.

Asimismo, solicitaron que se atienda el problema para evitar que el lugar continúe siendo utilizado como tiradero clandestino y que la acumulación de basura siga afectando a quienes habitan en la zona.