Denuncian tiradero de 40 años en fraccionamiento de Guadalupe

Vecinos de Portal de Xochimilco exigen limpiar un predio abandonado desde hace 40 años, convertido en basurero e inseguro por plagas y desechos

Hay un macrobasurero que es "eterno”…

Ya tiene cuarenta años y ahí sigue, en el Fraccionamiento Portal de Xochimilco, en el municipio de Guadalupe.

Hace cuatro décadas, sobre la calle Del Valle, se construyó un fraccionamiento de 100 casas.

Iba a ser nombrado "Valle de Santa Sofía" y la calle principal sería "Nueva Inglaterra", pero todo quedó en ruinas porque al parecer el desarrollador nunca le pagó al dueño, así que las casas nunca se habitaron y se convirtió en lo que ahora se conoce como "el tiradero de la Xochimilco".

Don Juan de Dios Cortés es uno de los vecinos que llevan cuatro décadas sufriendo por el abandono de esta enorme reserva territorial, de unas tres hectáreas.

"Estas casas (en ruinas) tienen exactamente 40 años… ya tenían sus créditos, pero de la noche a la mañana ya no pudo seguir el proyecto y el dueño embargó por medio del Banco", dijo.

El paso del tiempo hizo de las suyas.

"¿Las cien casas dónde quedaron?, ya quedaron en ruinas, se empezaron a caer, a desmoronar", sostuvo.

"A una persona se le cayó una de las casas, estaba sacando varilla y se le cayó la casa", relató.

Ya están cansados de este tiradero, donde hay toneladas de todo tipo de basura, como escombro, sillones y demás muebles inservibles, colchones viejos, animales muertos, además de plagas de ratas, cucarachas, moscas, arañas y zancudos.

Los vecinos aseguraron que el alcalde de Gudalupe, Héctor García, ya está enterado.

"Supuestamente el alcalde Héctor García dijo que ya están por vender aquí , pero mientras se arreglan o son peras o manzanas, aquí está el mugrero. Me dijo exactamente, en enero de este año, que ya estaba por venderse o que ya había tratos para venderse, pero hasta la fecha estamos en problemas, escombro, basura, hierba, estamos cansados y más porque estamos teniendo problemas atrás de nuestras casas", afirmó.

Por eso, pidieron acabar con este foco de insalubridad.

Y en el colmo está la inseguridad, ya que el predio lo frecuentan personas en situación de calle y otras que se dedican a la pepena.

Los vecinos le pidieron al municipio de Guadalupe, que mientras se resuelve lo legal, lo limpie y aplique medidas para que ya no sea "el tiradero de la Xochimilco".