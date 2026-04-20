Denuncian serie de postes en riesgo de caer en Guadalupe

En el lugar se observan estructuras de concreto con visibles daños y pronunciadas inclinaciones, algunas de ellas sostenidas de manera improvisada

Vecinos del municipio de Guadalupe denunciaron una serie de postes en riesgo de caer sobre la avenida Central, en su cruce con Privadas de Serafín Peña, situación que aseguran representa un peligro constante para peatones, automovilistas y comerciantes de la zona.

En el lugar se observan estructuras tanto de concreto como de madera con visibles daños y pronunciadas inclinaciones, algunas de ellas sostenidas de manera improvisada.

A las afueras de una tienda de abarrotes, un poste de madera permanece ladeado desde hace aproximadamente dos años.

Habitantes del sector señalaron que personal de la Comisión Federal de Electricidad lo dejó sujetado a un barandal de una vivienda cercana, sin que hasta el momento haya sido reemplazado.

Además, a unos cuantos metros del sitio, dos postes de concreto también muestran riesgo de colapso. Testigos indicaron que debido a la cercanía de empresas instaladas en la zona, constantemente circulan tráileres junto al cableado, lo que poco a poco habría provocado el vencimiento de las estructuras.

Más adelante, otros dos postes de madera presentan condiciones similares, incrementando la preocupación entre quienes diariamente transitan por el sector.

Ante esta situación, vecinos hicieron un llamado a la Comisión Federal de Electricidad, al municipio de Guadalupe y a las autoridades competentes para que atiendan esta problemática que, aseguran, lleva años sin resolverse.