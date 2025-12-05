Denuncian robo en casa cercana a zona de explosión en Pesquería

La Fiscalía General de Justicia del Estado confirmó que ya se abrió una carpeta de investigación por el delito de robo a casa habitación y ya investigan

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Una mujer de la colonia Los Olmos en Pesquería, denunció ante que su vivienda fue robada mientras permanecía acordonada por las autoridades por los trabajos tras la explosión ocurrida por acumulación de pirotecnia el pasado 28 de noviembre.

El hecho ocurrió en un domicilio ubicado en Olmos Pumila #533, cercano a las casas afectadas por el siniestro.

De acuerdo con la denuncia, el hijo de la afectada intentó ingresar al inmueble la noche de la explosión, pero policías municipales le impidieron el acceso por razones de seguridad.

Fue hasta la mañana del 29 de noviembre cuando se le permitió entrar y entonces descubrió que faltaban 140 mil pesos en efectivo que su madre había guardado debajo del colchón, además de anillos y videojuegos.

La denunciante señaló que durante las labores de emergencia entraron al domicilio policías municipales y bomberos.

La Fiscalía General de Justicia del Estado confirmó que ya se abrió una carpeta de investigación por el delito de robo a casa habitación y que las indagatorias continúan en curso.