Denuncian robo de pagos de graduación en Monterrey

Padres de familia exigieron públicamente que el comité encargado de planear el evento entregue recibos y facturas ya que, dicen, las cuentas no cuadran.

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Su soñada fiesta de graduación terminó como una gran desilusión para alumnos de una secundaria en Monterrey, pues denuncian que pese a reunir $600 mil pesos los organizadores no entregaron todo lo prometido.

Al protestar este martes, padres de familia exigieron públicamente que el comité encargado de planear el evento entregue recibos y facturas ya que, dicen, las cuentas no cuadran.

Es en la secundaria 72 Emma Godoy, en la colonia Los Urdiales, donde ocurrió el presunto fraude.

“Pagamos, por ejemplo, una mesa de postres, unas letras grandes, paquete fotográfico impreso, entre otras cosas que no nos entregaron.

“Como faltaba un pago en el salón que no dieron los organizadores pues dejaron entrar a los niños media hora tarde hasta que llegó una mamá a pagar con su tarjeta de crédito”, detalló Patricia Sánchez.

En total fueron $3,500 pesos por niño lo que se cobró para la graduación y que quedaron liquidados en abril.

El evento fue a finales de junio, y hasta ese momento los papás no sabían que su dinero no se utilizó como se prometió.

“Ahora solo han querido presentar puras notas de pago, de esas que se pueden comprar en la papelería e inflarlas, y no han querido dar facturas ni tickets”, recriminó Dulce Muñoz.

Ante la falta de transparencia ya analizan dar conocimiento a la Fiscalía.

“La señora no contesta el teléfono, pero sabemos dónde vive y cómo se llama, entonces vamos a proceder con una denuncia penal.

“No es justo para los padres de familia que se esforzaron por pagar, porque no fueron $10 pesos; ni es justo para los niños que gozaron a medias y como pudieron”, lamentó Gloria Almazán.