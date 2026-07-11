Denuncian robo de ganado en la región citrícola

Los afectados compartieron fotografía de sus animales que se llevaron, por lo que señalaron que denunciarán el robo ante las autoridades

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Habitantes de diferentes comunidades de los municipios en la región cítrica denunciaron ser víctimas del robo de ganado.

En Montemorelos, en la comunidad El Olmito, reportaron el robo de ganado; como presuntos sospechosos, recabaron videos de un vehículo que se desplaza con un remolque, el que presumen es el responsable de haber llevado varias vacas.

Los afectados compartieron videos del vehículo que se desplaza durante la madrugada y transportando los animales.

Otro de los municipios que fue denunciado por el robo de ganado fue Linares, en la comunidad conocida como la Gorgonia, de donde los ladrones se llevaron ganado vacuno, entre los que se encuentran animales de registro, vacas y becerros pequeños.

Los afectados compartieron fotografía de sus animales que se llevaron, por lo que señalaron que denunciarán el robo ante las autoridades de la fiscalía para que inicien con la investigación.

Es en los municipios de Montemorelos, Linares, General Terán, entre otros, donde los ganaderos se ven afectados por el robo de ganado.

Los ladrones operan con total impunidad durante las horas de la madrugada, aprovechando que son comunidades alejadas de la cabecera municipal y por carecer de pocos elementos para disminuir el robo de ganado.