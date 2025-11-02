Denuncian robo de $250,000 pesos en Valle de Cumbres

Según investigaciones se trata de un grupo de delincuentes. Dos se encontraban dentro del sector y los otros dos los esperaban para huir del lugar

Al menos cuatro personas ingresaron a una vivienda de Valle de Cumbres para robar un acumulado de $250,000 pesos en joyas y efectivo durante la noche del pasado viernes en García.

Estos hechos fueron denunciados por el dueño de la vivienda, un hombre de 60 años, quien aseguró que después de las 21:00 horas su hijo arribó al domicilio para confirmar el hecho.

Al estacionar su vehículo frente a la vivienda y abrir la puerta del portón, el hijo del denunciante escuchó ruidos provenientes de la planta alta. Al ingresar al inmueble, escuchó pasos que se dirigían a la terraza.

Sin embargo, cuando salió hacia este espacio, observó como un hombre saltó hacia la vía pública para escapar, en compañía de otro sujeto.

Se estima que fue despojado de $107,000 pesos en efectivo, así como de joyas cuyo valor ascienden a los $150,000 pesos.

Aparentemente, son cuatro las personas que se involucraron en este delito. De acuerdo con investigaciones, la tercera persona se encontraba afuera del sector, mientras que la cuarta era quien conducía un vehículo de color plata, en el que aparentemente huyeron del lugar.