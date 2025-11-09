Denuncian robo de $250,000 a negocio en colonia Vista Hermosa

Autoridades municipales arribaron hasta el lugar para atender el reporte, en el que también fueron hurtados varios plásticos de tarjetas sin activar

Un robo sin violencia a un negocio fue reportado la tarde de este sábado en la colonia Vista Hermosa en el municipio de Monterrey.

De acuerdo con el reporte de la Policía de Monterrey, los hechos ocurrieron alrededor de las 12:40 horas en un establecimiento identificado como Construcciones y Desarrollo, ubicado sobre la calle Terranova.

En el lugar se informó que los delincuentes se llevaron aproximadamente 250 mil pesos en efectivo, además de tarjetas del banco Banorte sin activar.

Las autoridades se encuentran realizando las investigaciones correspondientes al caso.

Hasta el momento, no se ha revelado de que manera los ladrones habrían efectuado el robo.