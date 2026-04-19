Denuncian río contaminado detrás de primaria en Juárez

De acuerdo con los testimonios,, el mal olor que emana del lugar se vuelve insoportable durante las noches y por las mañanas

Vecinos de la colonia Reforma, en el municipio de Juárez, denunciaron las condiciones de contaminación en un cauce ubicado detrás de la primaria Adelina Peña Aranda, situación que, aseguran, representa un riesgo sanitario para estudiantes y habitantes del sector.

El punto señalado se localiza en el cruce de las calles Constitución y No Reelección, frente al Polivalente Monte Verde, donde reportan que el problema lleva al menos ocho años sin ser atendido de manera definitiva.

De acuerdo con los testimonios, además de la acumulación de agua estancada y de color verde, el mal olor que emana del lugar se vuelve insoportable durante las noches y por las mañanas, justo cuando los menores ingresan al plantel educativo.

En el sitio también pueden observarse llantas, cartón, maleza crecida e incluso un colchón abandonado, lo que refleja el deterioro y falta de limpieza en la zona.

Asimismo, vecinos señalaron que parte del pavimento cercano al cauce ya presenta daños y fracturas, lo que incrementa la preocupación entre quienes transitan diariamente por el área.

Vecinos piden intervención de autoridades

Los habitantes afirmaron que ya han levantado reportes ante el municipio de Juárez; sin embargo, hasta el momento aseguran que ninguna cuadrilla ha acudido para realizar trabajos de limpieza o saneamiento.

Ante ello, pidieron la intervención urgente de las autoridades municipales para retirar la basura, desazolvar el cauce y evitar afectaciones mayores para los alumnos y familias del sector.