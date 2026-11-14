Denuncian riñas semanales entre alumnos de la Prepa 16 de la UANL

Alertan por hasta cuatro riñas semanales entre alumnos de Prepa 16 de la UANL y piden mayor vigilancia por San Nicolás.

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La constante violencia entre estudiantes de la Preparatoria 16 de la Universidad Autónoma de Nuevo León mantiene preocupados a padres de familia, quienes denunciaron frecuentes enfrentamientos a las afueras del plantel, ubicado en la colonia Iturbide, en San Nicolás de los Garza.

De acuerdo con los reportes, las riñas ocurren principalmente en un parque ubicado a la vuelta de la institución educativa, donde los alumnos se reúnen para protagonizar peleas.

Uno de los casos más recientes ocurrió cuando un joven fue golpeado por varios estudiantes, quienes le provocaron una herida en la frente. Posteriormente, se registró otro enfrentamiento en el mismo sector.

Según los testimonios, estas situaciones se presentan de manera recurrente, con un promedio de al menos cuatro peleas por semana, principalmente entre estudiantes del turno matutino.

A esta problemática se sumó una amenaza difundida ayer a través de redes sociales, en la que se advertía sobre la posible comisión de un atentado en las instalaciones de la preparatoria.

Sin embargo, luego de una revisión por parte de las autoridades, la amenaza fue descartada y no se confirmó la existencia de un riesgo de ataque.

Ante este panorama, los denunciantes solicitaron mayor vigilancia en los alrededores del plantel y en el parque donde se han registrado los enfrentamientos, para evitar que las agresiones continúen y algún estudiante resulte gravemente lesionado.