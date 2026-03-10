Denuncian riñas entre alumnos de secundaria en centro de Apodaca

Vecinos aseguran que esta situación se ha vuelto recurrente y peligrosa, por lo que ya se encuentran cansados de la falta de acciones para frenar la violencia.

Vecinos del centro del municipio de Apodaca solicitaron el apoyo de las autoridades ante los constantes hechos violentos que se registran entre estudiantes de la Secundaria 71 Roberto Garza, particularmente del turno vespertino.

De acuerdo con habitantes del sector, las peleas ocurren de manera frecuente en el exterior del plantel educativo, principalmente a la hora de la salida de clases.

Señalan que los enfrentamientos son protagonizados por los propios alumnos y, en varios casos, han sido captados en video por los mismos estudiantes mediante sus teléfonos celulares.

Los vecinos aseguran que incluso existen grupos de WhatsApp integrados por alumnos, donde se comparten de manera constante las grabaciones de las riñas.

En los videos, que ya circulan entre habitantes de la zona, se observa cómo tanto hombres como mujeres participan en las peleas, mientras otros estudiantes los rodean y presencian los hechos sin intervenir.

Asimismo, señalan que en algunas de las grabaciones también se aprecia la presencia de adultos en el lugar, quienes tampoco intentan detener las agresiones.

Incluso automovilistas que transitan por la zona continúan su marcha sin intervenir, lo que ha generado molestia e inconformidad entre quienes viven en el sector.

Los habitantes aseguran que esta situación se ha vuelto recurrente y peligrosa, por lo que ya se encuentran cansados de la falta de acciones concretas para frenar la violencia.

Indicaron que han intentado dialogar con algunos alumnos y también han presentado reportes ante los directivos del plantel educativo, sin que hasta el momento se haya observado una respuesta efectiva.

Ante este panorama, los vecinos hacen un llamado a la Secretaría de Educación de Nuevo León, así como a las autoridades municipales de Apodaca, para que intervengan y refuercen la vigilancia en la zona.

También solicitan que la dirección de la secundaria tome cartas en el asunto para prevenir que estos hechos continúen y escalen a situaciones de mayor gravedad.