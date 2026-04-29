Denuncian riesgo por poste ladeado y saturado de cables

Vecinos pidieron a las autoridades y empresas correspondientes acudir de inmediato para retirar el riesgo y reparar la infraestructura

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Habitantes de la colonia 25 de Noviembre, en Guadalupe, alzaron la voz ante el peligro que representa un poste presuntamente dañado y cargado con múltiples cables, el cual aseguran podría colapsar en cualquier momento y provocar una tragedia.

La señora María Flor Leija González, vecina del sector, señaló que el temor es constante debido a que el poste se encuentra inclinado hacia su domicilio.

“Ya no podemos hacer nada más que estar con el Jesús en la boca. Aquí pasa mucha gente porque está la tienda, puede incendiar algo o haber una desgracia”, expresó.

Indicó que la situación ya ha sido reportada en al menos tres ocasiones tanto a Comisión Federal de Electricidad como a Protección Civil, sin que hasta ahora se haya resuelto.

“Yo vivo aquí enfrente. El poste se ve que viene derecho hacia mí. ¿Quién me va a cubrir mis daños?, ¿Comisión se va a hacer cargo?”, cuestionó.

Los hechos se registran sobre la calle José Isabel de los Santos, donde además aseguró vivir con su esposo enfermo, quien se encuentra en tratamiento de quimioterapia.

“Él no soporta demasiado calor. Si llega a pasar algo, ¿qué voy a hacer?”, agregó.

Por su parte, otra habitante del sector, Leticia Torres, señaló que además del riesgo estructural, el cierre parcial de la vialidad ha generado afectaciones para vecinos y automovilistas.

“Tenemos personas con discapacidad, personas con oxígeno, adultos mayores enfermos en esta cuadra. Aparte tenemos miedo del poste, está lleno de cables, de telarañas, de todo”, comentó.

Añadió que temen un efecto dominó si la estructura cae.

“Este poste contrae con el otro y el otro al caerse se van a caer todos los postes y vamos a quedar sin luz”, advirtió.

Los vecinos pidieron a las autoridades y empresas correspondientes acudir de inmediato para retirar el riesgo y reparar la infraestructura antes de que ocurra un accidente.